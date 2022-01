Capelli unti e rovinati: cause e rimedi naturali

I capelli unti possono essere conseguenza di diverse cause, come una scorretta alimentazione, ma un buon rimedio naturale aiuta ad averli lucenti.

Avere capelli luminosi e splendenti è il desiderio di tantissime donne, ma alcune volte, a causa di alcuni fattori esterni, la chioma subisce delle conseguenze. Per i capelli unti e rovinati è possibile affidarsi ad alcune soluzioni a base naturale. Cerchiamo di capire le cause per cui la chioma appare in questo modo, cosa usare e come fare per intervenire tempestivamente.

Capelli unti e rovinati

I capelli sono croce e delizia di ogni donna e necessitano dei trattamenti migliori per apparire lucenti e luminosi. A volte capita che si sporchino più del dovuto apparendo unti e rovinati. I capelli unti risultano poco gradevoli alla vista e al tatto. Appaiono pesanti e sporchi e anche dopo lo shampoo è molto difficile riuscire a domarli o acconciarli.

Sono un inestetismo alquanto fastidioso e riguardano sia i capelli ricci che lisci. Una condizione della chioma che possono vivere sia uomini che donne. Il motivo per cui si hanno capelli untuosi è sicuramente il sebo, un elemento che risulta fondamentale per la salute e bellezza della pelle e dei capelli. Una produzione eccessiva di sebo rischia di far apparire una chioma troppo unta.

La condizione di capelli unti e rovinati può dipendere da una liquefazione di sebo, per cui se diventa più fluido del normale, si diffonde rapidamente lungo la lunghezza del capello intensificando l’aspetto untuoso e poco gradevole sia dal punto di vista estetico che igienico. Per i capelli unti e rovinati, è possibile affidarsi a trattamenti adeguati.

Le maschere per i capelli, gli impacchi nutrienti a base di elementi naturali possono sicuramente migliorare l’aspetto dei capelli unti e rovinati. Si può anche optare per l’uso di un prodotto quale Foltina Plus che permette di dare al capello un aspetto maggiormente lucente e luminoso.

Capelli unti e rovinati: cause

L’aspetto dei capelli unti, caratteristica di una chioma grassa, è dovuto a una serie di cause e motivi, tra cui, come già accennato, la produzione eccessiva di sebo che a sua volta è una conseguenza di alcuni fattori, quali squilibri ormonali, stress e anche prodotti non adatti che fanno apparire la chioma poco splendente.

Gli ormoni, i fattori ormonali giocano un ruolo importante nella produzione delle ghiandole sebacee. Proprio per questa ragione, i capelli unti e rovinati sono più frequenti negli adolescenti o nelle fasi del ciclo mestruale, a causa degli ormoni e possono, in alcuni casi, andare incontro alla caduta e quindi all’alopecia.

Oltre all’eccessiva produzione di sebo, ci sono poi altri fattori che possono influire come l’uso di alcuni prodotti che non sono appropriati per la propria cute. Una igiene insufficiente del capello o anche delle abitudini errate rischiano di portare ad avere capelli unti e che si rovinano. Molto importante in questi casi tenere sotto controllo l’alimentazione che sicuramente gioca un ruolo chiave.

La predisposizione genetica, ma anche fattori esterni, come l’inquinamento, le condizioni atmosferiche oppure una cattiva abitudine come il fumo possono portare a capelli unti e a rovinarsi velocemente. Una dieta ricca di antiossidanti e una maggiore attenzione a determina ti prodotti sono la giusta soluzione.

Capelli unti e rovinati: miglior rimedio naturale

Considerando che la produzione di eccesso è una delle cause dei capelli unti e rovinati che può portare all’alopecia, quindi alla caduta del capello, è bene cercare di prevenirla e contrastarla con la migliore lozione naturale in commercio. Si tratta di Foltina Plus, una lozione made in Italy a base naturale con elementi naturali, adatta sia a uomini che donne proprio grazie ai benefici e vantaggi che dona.

Raccomandato sia da esperti che consumatori per le proprietà benefiche sul capello.

Con questa lozione spray, i capelli risultano più luminosi, splendenti e folti. Agisce sin da subito e in tempi rapidi sulla caduta dei capelli prevenendo e contrastando l’alopecia. Stimola i follicoli spenti e contribuisce a un netto miglioramento riattivando la microcircolazione. In poco tempo, le zone diradate cominciano a infoltirsi nuovamente.

Questa lozione professionale è considerata da esperti e consumatori la migliore alleata per la cura del capello, grazie ai benefici dimostrati e alla mancanza di controindicazioni. Per chi volesse ordinarla, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una lozione che non lascia i capelli unti e che possono usare sia uomini che donne a prescindere dal tipo di capello. Si compone di elementi naturali che non hanno controindicazioni o effetti collaterali, come l’arginina che aumenta la circolazione sanguigna aiutando a stimolare la crescita del capello; la serenoa che blocca la caduta del capello e il fieno greco che ha tantissimi fitoestrogeni, fondamentali per irrobustire la chioma e renderla maggiormente folta.

Basta spruzzarlo sui capelli interessati dal diradamento, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che si assorba . Si può usare anche sotto la doccia senza problemi.

Originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi od online, ma collegandosi al sito ufficiale del prodotto, dove compilando il form con i dati personali, è possibile beneficiare della promozione di due confezioni al prezzo di 49€. Per il pagamento si può optare per le seguenti modalità: carta di credito, Paypal o anche contanti al corriere.

