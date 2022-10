Capezzone e Roscani (FdI) alla Sapienza, la polizia interviene e manganella gli studenti: il bilancio sarebbe di un ferito e due studenti fermati

Daniele Capezzone e Fabrio Roscani (FdI) arrivano alla Sapienza con la polizia che interviene e manganella gli studenti che contestavano una loro iniziativa. Secondo quanto riferito dai media la conferenza sul “capitalismo buono” diventa occasione di dissenso contro il governo ed avrebbe innescato scontri a cui la polizia ha decisi di mettere fine con la forza.

Capezzone e Roscani (Fdi) alla Sapienza

Non è chiaro cosa sia successo davvero e in queste faccende la prudenza è d’obbligo: le fonti media dicono comunque che è stata chiusa la facoltà di Scienze Politiche all’università di Roma La Sapienza. Perché? Il motivo sta in quanto accaduto nel corso della mattinata di oggi, 25 ottobre. A La Sapienza infatti erano attesi Daniele Capezzone e Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù Nazionale. I due avrebbero dovuto tenere una conferenza sul “capitalismo buono”.

Un ferito e due fermati dagli agenti

In ordine a questa iniziativa gli studenti dei collettivi non si sono fatti trovare impreparati ed hanno liberamente manifestato il loro dissenso. Fanpage spiega che in tarda mattinata di fronte all’ingresso del dipartimento, “si trovano studenti dei collettivi e non solo, in protesta”. E la risposta della polizia? Sempre il media spiega che “sul posto sono arrivati anche alcuni agenti della polizia che stanno facendo scudo contro ragazzi e ragazze, armati di manganelli”.

I bilancio di quel contatto è provvisorio ma ci sarebbe almeno un ragazzo ferito e due manifestanti sarebbero stati fermati.