Capitan Findus diventa un eroe dei fumetti a Lucca Comics

Lucca, 31 ott. (askanews) – Dopo Capitan Harlock e Capitan America, al Lucca Comics and Games un altro Capitano è approdato nel mondo del fumetto. E il verbo non è usato a caso: si tratta di Capitan Findus, l’iconico volto del marchio di surgelati, che con la sua barba bianca e il suo spirito d’avventura è diventato una vera icona generazionale.

Grazie alla collaborazione tra Findus e la Scuola Internazionale di Comics, trenta giovani talenti della Scuola hanno reinterpretato le avventure del Capitano attraverso una serie di strisce illustrate. Tra rotte tra i ghiacciai, baie misteriose e incontri con squali e sirene, i ragazzi hanno dato vita a storie inedite per un progetto autoriale completo. A raccontare il senso dell’iniziativa è Fabio Massimo Governatori, Cluster Marketing Manager di Findus Italia.

“Partecipare a questo evento per noi è un modo per essere a contatto con un mondo che è quello del fumetto, che crediamo sia capace di parlare ad adulti, a bambini, con un linguaggio molto semplice e sicuramente fantasioso. Per questo ci è venuto subito in mente il nostro Capitan Findus, che è un personaggio multigenerazionale, da sempre vicino alle famiglie, è un punto di riferimento per i più grandi e i più piccoli”.

Una giuria di esperti ha selezionato le cinque opere migliori, che sono state protagoniste di una limited edition dei Bastoncini Findus. Le confezioni, per la prima volta, hanno ospitato estratti delle tavole e reinterpretazioni del logo del Capitano. Parallelamente il pubblico ha potuto votare online la propria preferita. Un’occasione anche per i giovani artisti di confrontarsi con un progetto professionale reale, come ha sottolineato Jessica Ferreri, direttrice della sede di Reggio Emilia della Scuola Internazionale di Comics.

“Tutti coloro che hanno partecipato, e come ripeto sono stati in tanti che hanno voluto cogliere questa opportunità, si sono misurati. Innanzitutto con la scrittura e il disegno di una storia. Inoltre alcuni proprio per la prima volta si sono dovuti mettere alla prova con un progetto reale, con un’azienda tra l’altro della caratura internazionale come Findus”.

A vincere è stato Matteo Montanari, classe 1995, premiato proprio a Lucca dal Capitano in persona. Un modo per dire che il grande viaggio di Capitan Findus nel mondo dei fumetti è appena cominciato.