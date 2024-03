Capitanio: lavorare per rete "luogo meraviglioso di scambio"

Roma, 13 mar. (askanews) – Lavorare per rendere la rete “un luogo meraviglioso di scambio”, così il commissario dell’Agcom, Massimiliano Capitanio, intervenuto oggi alla Camera per l’evento “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva” organizzato dalla Fondazione Articolo 49. Al centro il lancio di nuovi progetti per l’educazione civica destinati alle scuole italiane di ogni ordine e grado su costituzione, fake news e ambiente.