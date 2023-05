Home > Askanews > Capo gruppo Wagner: senza munizioni, il 10 maggio lasciamo Bakhmut Capo gruppo Wagner: senza munizioni, il 10 maggio lasciamo Bakhmut

Roma, 5 mag. (askanews) – Il capo del gruppo Wagner, la milizia mercenaria che combatte in Ucraina al fianco delle forze russe, ha minacciato di ritirare le truppe dalla città assediata di Bakhmut se non riceverà munizioni. In un video circolato sui social, Evgheny Prigozhin accusa Mosca e minaccia il ritiro per il 10 maggio. “Ritiro le unità Wagner da Bakhmut perché, per mancanza di munizioni, sono destinate a perire senza motivo”, ha dichiarato Prigozhin. Il comandante della Wagner dichiara di soffrire “una carenza di munizioni del 70%” e si scaglia contro la leadership dell’esercito regolare russo accusando il capo di Stato Maggiore delle forze armate, Valery Gerasimov, e il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, della morte dei suoi uomini.

