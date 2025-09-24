Capo Polizia incontra agenti feriti a manifestazione del 22 settembre

Milano, 24 set. (askanews) – Il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha incontrato a Milano, nella sede del Reparto Mobile, il personale rimasto ferito durante la manifestazione pro Gaza del 22 settembre a causa degli scontri che ci sono stati soprattutto alla Stazione Centrale. Il Prefetto Pisani ha espresso la sua solidarietà ed il sostegno dell’Amministrazione, ringraziando per l’impegno ininterrotto nei difficili e delicati servizi di ordine pubblico.

Il Capo della Polizia ha portato ai feriti la vicinanza del Capo dello Stato, manifestata al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e quella dello stesso titolare del Viminale costantemente vicino ai bisogni delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.