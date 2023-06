Capo Wagner Prigozhin: il capo di Stato Maggiore è scappato da Rostov

Roma, 24 giu. (askanews) – Il capo di Stato maggiore russo Valery Gerasimov sarebbe scappato dalla base militare di Rostov, quartier generale delle operazioni russe contro l’Ucraina, non appena saputo che le colonne del potente gruppo di mercenari Wagner si stavano avvicinando per prenderne il controllo. Ad affermarlo, in un video rilasciato su uno dei canali Telegam associato al gruppo Wagner, è il suo fondatore e capo Evgeny Prigozhin, che ha annunciato un ammutinamento militare contro i vertici della Difesa russi e di aver preso il controllo di Rostov.

Prigozhin ha affermato che le operazioni belliche contro Kiev continuano senza problemi ma che la situazione trovata a Rostov sarebbe drammatica, con perdite “tre o quattro volte superiori” a quelle ufficiali.