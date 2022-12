Capodanno 2023, quanto costa cenare nei ristoranti stellati? Si superano i 1000 euro

Cenare fuori a Capodanno non è economico, soprattutto se si sceglie di farlo in un ristorante stellato: in alcuni casi si paga oltre 1000 euro

Capodanno si avvicina e il dilemma è sempre lo stesso: il cenone si fa in casa o al ristorante? Preparare tanti manicaretti per la cena dell’ultimo dell’anno da passare in casa con la famiglia può essere molto bello, ma anche faticoso, ecco perché tanti italiani preferiscono passare una bella serata al ristorante.

Attenzione, però, a dove si prenota: i prezzi possono essere davvero alti.

Cene Capodanno nei ristoranti stellati: si arriva a ben oltre i 1000 euro

Cenare fuori a Capodanno, si sa, non è certo economico, a maggior ragione se si sceglie di farlo in un ristorante stellato. Per il Capodanno 2023 si stima che circa 70 mila ristoranti italiani saranno aperti e tra di loro alcuni spiccano più di altri. Stiamo parlando, ovviamente, dei ristoranti stellati, primo tra i quali Villa Crespi del noto Antonino Cannavacciulo.

Festeggiare la sera dell’ultimo dell’anno nel novarese da Cannavacciulo costa 450 euro (bevande escluse) per un viaggio culinario lungo dieci portate. Lo chef napoletano non è, però, il più costoso in circolazione. Massimo Bottura nella sua Osteria Francescana di Modena (tre stelle Michelin) non ha ancora svelato quali saranno le portate della serata, ma ha già fissato il prezzo: 1000 euro.

Quanto costa cenare fuori a Capodanno?

Se i numeri vi sembrano già esorbitanti, aspettate di leggere quanto costa cenare a La Pergola, nel Waldorf Astoria Resort Cavalieri di Roma dal famoso e apprezzatissimo cuoco Heinz Beck.

Per un menù che spazierà tra il pesce e la carne, ma vedrà come principali protagoniste le verdure, si pagheranno ben 1450 euro. E Carlo Cracco? Arrivati a questo punto il suo bistrot di Milano sembra quasi economico, 200 euro. Si alza un pochino il costo se ci riferiamo, invece, al ristorante, 500 euro bevande escluse.