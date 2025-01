Roma, 2 gen. (askanews) – Tradizione rispettata, come ogni anno la mattina di Capodanno a Roma, c’è stato l’immancabile tuffo nel Tevere. Marco Fois è il nuovo Mister Ok, che si è tuffato da Ponte Cavour a Roma, per l’esibizione di buon auspicio che si tiene come per il nuovo anno. L’ex Mister Ok, Maurizio Palmulli, ha ufficialmente passato il testimone dopo aver rinunciato all’ultimo momento un anno fa, per problemi di salute.