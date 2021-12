Capodanno all’Osteria Francescana di Massimo Bottura: mille euro per la cena di San Silvestro

Il prezzo e il menu proposto dall'Osteria Francescana di Massimo Bottura per il cenone di Capodanno.

Dieci portate accompagnate da otto calici, il tutto per mille euro a persona: è la proposta dell’Osteria Francescana di Massimo Bottura per il cenone di Capodanno da consumare la sera di San Silvestro in attesa del 2022.

Capodanno all’Osteria Francescana di Bottura

Il ristorante di via Stella a Modena propone un viaggio culinario in giro per il mondo, con piatti della tradizione italiana accompagnati da note sudamericane e asiatiche come suggerito dai nomi scelti per le portate. Si parte infatti con i mini tacos di gamberi rossi, la caipirinha calda e fredda e il fish and chips on the beach per poi passare ad anguilla alla brace, caviale, creme fraîche, brodo acido di shiso, lamponi e rapa rossa (Pink Russian).

La cena prosegue poi con soba tiepida di grano saraceno, pesto mediterraneo e baccalà (Midnight in Tokyo), con astice in salsa leggera al pepe in stile singaporiano (Black pepper lobster) e con spugnole ripiene di cotechino in brodo acido di prugne e rose (La vie en rose). Da dumpling di maiale e vongole, zuppa di pollo e tartufo bianco (Clamgyetang) si passa poi al petto d’anatra in salsa di agrumi e spezie per poi avviarsi alla conclusione con cosce d’anatra, frutta secca, foie gras e tartufo nero (Mooncake).

Capodanno all’Osteria Francescana di Bottura: i dolci

Si torna infine Europa con un dolce di origine moldava, il Gugutsa’s hat, per concludere con due simboli del Natale italiano: panettone e lenticchie con crema leggera di arancia. Ad accompagnare le portate diversi vini, da trebbiano, ribolla e valpolicella fino a Riesling e Champagne.