Capodanno con la "bomba Kvara" o il "pallone di Messi": sequestri in tutta Italia

Si moltiplicano in queste ore gli appelli alla responsabilità: Capodanno con la "bomba Kvara" o il "pallone di Messi", scattano i sequestri in tutta Italia

Capodanno illegale e pericoloso con la “bomba Kvara” o il “pallone di Messi”: sequestri in tutta Italia da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza.

In queste ore veri ordigni e tonnellate di botti illegali sono stati presi in consegna dalle forze dell’ordine da Palermo ad Ascoli Piceno. Nel capoluogo siciliano ad esempio sono state tolte dal mercato illegale quattro tonnellate di botti. Nel Casertano altre due e sono stati eseguiti sequestri a Roma, Pescara, Lecce, Nuoro, Matera, Ascoli Piceno, Città di Castello, in Calabria ed in altre regioni.

Capodanno con la “bomba Kvara”

E ci sono veri ordigni come la “bomba Kvara” a Napoli e “il pallone di Messi” a Cagliari. Insomma, per la notte che ci attende non ci saranno solo brindisi ma botti pericolosissimi in barba alle diverse ordinanze municipali. I sequestri avvenuti ad opera delle forze dell’ordine hanno lo scopo di “arginare la mania che troppo spesso porta a tragedie”. Carabinieri, poliziotti e finanzieri battono il territorio nazionale e tengono particolarmente sott’occhio Napoli.

Gaetano Savarese, luogotenente dei Carabinieri, ha spiegato: “A Napoli ormai scaramanzia e speranza di festa uniscono calcio e botti a Capodanno”.

“Ha fatto un cratere di un metro”

“Quest’anno abbiamo sequestrato anche bombe fino a tre chili di materiale esplosivo, che possono essere letali”. L’appello è a comprare solo fuochi legali fra i quali di certo non figura la bomba Kvara da tre chili di cui ha detto il militare: “L’abbiamo fatta esplodere dopo il sequestro e ha fatto un cratere di un metro in una cava.

Se chi la accende è a dieci metri o meno di distanza rischia davvero la vita”.