Capodanno Ferragnez: come hanno festeggiato San Silvestro?

Capodanno Ferragnez, il commento alle foto di Chiara: "Ma non era una festa non da festeggiare?!".

Un Capodanno scoppiettante quello dei Ferragnez.

La protagonista è stata sicuramente Chiara, che nel corso della notte di San Silvestro ha pubblicato su Instagram alcune foto in cui mostrava un bellissimo abito piumato di colore blu. Ai piedi indossava invece dei sandali con tacco del medesimo colore. Come sempre, numerosi sono stati i commenti ai post dell’influencer, sia di apprezzamento, che di critica, come qualcuno che ha chiesto: “Ma non era una festa non da festeggiare?!”.

L’utente in questione si riferiva probabilmente alle ultime dichiarazioni della 35enne, in cui ha affermato come il Capodanno sia sopravvalutato: “Siamo tutti d’accordo nel dire che Capodanno è la festa più inutile e sopravvalutata di sempre?”.

Capodanno Ferragnez: un 31 dicembre tra shopping e McDonald’s

Chiara Ferragni ha trascorso una notte del 31 dicembre favolosa a Megève, un paesino di 3.000 abitanti situato in Francia. L’influencer è stata insieme ai suoi cari e ad alcuni amici.

Hanno organizzato un party divertente, caratterizzato da foto e balli di gruppo. La mattina di San Silvestro è stata lo stesso all’insegna del divertimento per l’imprenditrice. C’è stato tempo infatti per fare un po’ di shopping, uno spuntino al McDonald’s e una sana sciata sulla neve!

Festa col balletto

Chiara Ferragni ha festeggiato Capodanno assieme al marito Fedez e ai loro amici. Nel corso del party a Megève, l’imprenditrice si è cimentata in un ballo; l’esibizione con le amiche, sulle note di un brano rap, è stata filmata dallo stesso Fedez.