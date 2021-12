Capodanno in Musica, Amedeo Grieco positivo al Covid: il duo comico in quarantena

Amedeo Grieco, del duo comico Pio e Amedeo, è risultato positivo al Covid. I due comici non potranno essere presenti al Capodanno in Musica di Canale5

Il Capodanno in Musica di Canale 5 è stato colpito dal Coronavirus. La serata, che si terrà il 31 dicembre, presentata da Federica Panicucci, dovrà fare i conti con alcune assenze molto importanti, dovute al Covid. Dopo la positività di Al Bano, che non potrà essere presente all’evento, è arrivata la notizia che anche Pio e Amedeo saranno assenti, proprio a causa del virus.

Amedeo Grieco è risultato positivo al Covid. Di conseguenza, il duo comico è finito in quarantena e non potrà essere presente all’evento di fine anno di Canale 5. Un’altra presenza molto importante per il Capodanno in Musica che è stata bloccata a causa del Coronavirus, che aveva già fermato Al Bano, che doveva essere presente all’evento.

La Panicucci, già costretta a rinunciare al concerto in piazza, che si terrà all’interno del Teatro Petruzzelli, dovrà fare i conti con due assenze molto importanti, ovvero quelle di Al Bano e di Pio e Amedeo. I comici avrebbero dovuto promuovere il loro ultimo film, Belli Ciao, in uscita nelle sale cinematografiche.