La polizia ha arrestato due minorenni per gli stupri in piazza Duomo. Altri due giovani, di 18 e 21 anni, erano stati fermati a gennaio.

Capodanno, stupri in piazza Duomo: arrestati due minorenni

La polizia ha arrestato due minorenni egiziani, di 16 e 17 anni, con l’accusa di essere gli autori degli stupri e delle rapine avvenute in piazza Duomo a Milano durante la notte di Capodanno. Gli agenti li hanno identificati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alla testimonianze, con un sfotware di riconoscimento facciale. Al 16enne è stata contestata anche una rapina effettuata poche ore dopo le violenze sessuali.

Un gruppo che “si muoveva subdolamente con abilità criminale”

Uno dei due ragazzi ha il permesso di soggiorno, l’altro è un minore straniero non accompagnato. Il 16enne, secondo le indagini, faceva parte di un gruppo che “si muoveva subdolamente con abilità criminale” e alle 02:15 del primo gennaio ha accerchiato dei ragazzi che passeggiavano in via Torino, aggredendoli e rapinandoli dei cellulari. Uno dei giovani aveva riportato ferite guaribili in cinque giorni, mentre l’altra vittima era stata minacciata con un coltello.

Altri due ragazzi fermati

I minori non sono gli unici responsabili delle violenze in piazza Duomo. A metà genanio sono stati fermati a Torino e Milano un 18enne e un 21enne con l’accusa di aver compiuto “pesanti violenze sessuali quasi complete accompagnate da rapine di cellulari e borsette“.