Caporalato: firmato protocollo per prevenzione e contrasto, Orlando 'passo importante'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "La firma del protocollo per la prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato segna un passo molto importante nel contrasto a un fenomeno odioso, che interessa un segmento importante e strategico della nostra economia.

Ritengo che il metodo seguito, quello della sinergia tra istituzioni, corpi intermedi e società civile sia davvero l'unico modo per agire in modo incisivo". Ad affermarlo è il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, in occasione della firma del protocollo al Viminale. "L'obiettivo del protocollo è promuovere la cooperazione interistituzionale attraverso il diretto coinvolgimento di Prefetture e dei Comuni per assicurare l'attuazione delle misure previste dal piano territoriale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato", sottolinea Orlando.