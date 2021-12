Caporalato: Meloni, 'Lamorgese riferisca immediatamente in Parlamento'

Roma, 10 dic (Adnkronos) – "Il Capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha rassegnato le sue dimissioni a seguito delle indagini che vedono coinvolta la moglie con l'accusa di caporalato. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, chiediamo a Luciana Lamorgese di riferire immediatamente in Aula.

Il Viminale vacilla sempre di più anche a causa di un Ministro che, ogni giorno che passa, dimostra la sua totale inadeguatezza". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.