Cappato a Bruxelles: Non solo armi, adesione immediata Ucraina a Ue

Roma, 5 mar. (askanews) – “Cosa possono fare anche i cittadini per rafforzare l’Unione europea? É il tema del congresso Eumans, che si terrà il 6 marzo al Parlamento europeo, lo stesso giorno della riunione dei capi di Stato e di governo che si spera potranno decidere il necessario sostegno, anche militare, all’Ucraina, dopo la sospensione degli aiuti da parte di Trump”: lo ha affermato in un video Marco Cappato, fondatore del Movimento paneuropeo Eumans, incentrato sulla democrazia partecipativa che dal 6 all’8 marzo farà il punto delle Iniziative dei Cittadini Europei (ICE) che hanno già coinvolto oltre 30.000 persone.

“Ma non solo armi sono necessarie, anche la politica e la democrazia. Ecco perché, come Eumans, rilanciamo la campagna Eukraine Now! per l’adesione immediata dell’Ucraina all’Ue. E rilanciamo le proposte di riforma dell’Uione. Non solo una politica di difesa dell’Unione ma anche il rafforzamento della democrazia, di quello che i cittadini possono fare per partecipare al processo decisionale. Le iniziative dei cittadini europei sulla sostenibilità, la democrazia e i diritti umani è il progetto di Eumans”, ha concluso Cappato.

Il terzo Congresso di Eumans – dal 6 all’8 marzo al Parlamento Europeo e all’Université Libre de Bruxelles – affronterà le principali sfide dell’Europa e lancerà nuove iniziative per rafforzare gli strumenti di partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale dell’Unione europea e sostenere l’Ucraina nel suo percorso di adesione all’Unione. Tra gli ospiti figurano europarlamentari, giuristi, attivisti per i diritti civili e rappresentanti della società civile.