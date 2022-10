In casa gli sono state trovate anche armi ed una grossa somma di denaro, cappellano del carcere di Enna consegnava la droga ai detenuti: arrestato

Secondo chi lo ha fermato ed indagato il cappellano del carcere di Enna consegnava la droga ai detenuti, perciò è stato arrestato. Il religioso è stato colto in flagranza mentre consegnava lo stupefacente ad uno dei rinchiusi nella struttura penitenziaria della Sicilia.

Secondo l’accusa il cappellano avrebbe quindi consegnato droga a un detenuto approfittando del suo ruolo: quello di cappellano del carcere, ruolo che gli concedeva libertà di movimento per esigenze spirituali e pochi controlli da parte del personale.

Cappellano consegnava droga ai detenuti

Secondo le notizie riportate dai media regionali il religioso è stato fermato in flagranza di reato mentre consegnava stupefacente a un detenuto dagli agenti della polizia penitenziaria del carcere.

Le indagini che andavano avanti da tempo erano state condotte dagli agenti in coordinamento con i colleghi del nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria. Ad arresto eseguito è poi scattata la perquisizione in casa del cappellano.

La perquisizione, le armi ed il contante

Lì sarebbero state trovate addirittura delle armi in sospetta custodia per conto terzi e “una consistente somma di denaro in contanti”. L’operazione ha preso le mosse dal ritrovamento di droga durante i controlli di routine nelle celle dei detenuti.

Gli agenti si sono chiesti chi potesse essere il corriere e dopo le verifiche sulle visite parenti hanno attenzionato il sacerdote.