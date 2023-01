Capracotta regina delle nevi: mezzo metro di manto bianco

Era stata tanto attesa e tanto chiamata, ed il 21 gennaio i molisani, un po’ come molti degli abitanti del Centro Italia sono stati accontentati: ecco una gran bella nevicata che in poche ore ha ricoperto Capracotta di una coltre bianca che ha donato al comune al confine tra Abbruzzzo e Molise uno scenario davvero fantastico, degno di un film.

LEGGI ANCHE: Allerta meteo, bollettino giallo della Protezione civile in 9 regioni

Capracotta, la “regina delle nevi” si sveglia con mezzo metro di manto bianco

Il paese molisano più alto dell’intero Appennino (1421 metri s.l.m.) si è svegliata ricoperta da una coltre di oltre mezzo metro di neve la mattina del 21 gennaio 2023. Nonostante la forte perturbazione però, si è riuscito rapidamente a sgomberare tutte le strade ed i collegamenti principali grazie al servizo antineve e provinciale e comunale, all’opera per tutta la durata della notte.

Non a caso il soprannome dato al comune: “Regina delle nevi“. Esso è infatti uno dei comuni più nevosi d’Italia, nel quale nel 2015 si è registrato il Guinnes World Record per la più cospicua nevicata registrata nell’arco di sole 24 ore.

Uno scenario fantastico per le fotografie questo si, ma anche per il turismo: il sindaco e i vari operatori turistici si sono infatti attivati immediatamente per trovarsi pronti nall’arrivo dei turisti desiderosi di sciare alla famosa pista di Prato Gentile.