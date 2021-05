Capri è ora Covid free. E il presidente De Luca va sull’isola

Capri, 8 mag. (askanews) – Capri è ora “Covid free”. Dopo aver completato la vaccinazione di massa dei residenti, sull’isola è arrivato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, che dalla famosa Piazzetta ha annunciato:

“Dopo Procida, l’isola di Capri Covid-free, fra due settimane la stessa cosa faremo ad Ischia. Dalla prossima settimana inizieremo con vaccinazioni di massa del personale turistico alberghiero”, ha detto De Luca.

“Isola di Capri Covid free” è lo slogan che campeggia su un enorme cartellone montato in Piazzetta dove si sono alternati il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, il sindaco di Capri Marino Lembo, il sindaco di Anacapri Alessandro Scoppa e infine il presidente De Luca, che ha concluso la giornata caprese visitando i due poli vaccinali dell’isola.

A margine, parlando con i giornalisti ha spiegato:

“C’è stata qualche incertezza due mesi fa quando abbiamo comunicato che volevamo raggiungere questo obiettivo. Oggi mi pare che si siano convinti tutti quanti che è indispensabile non perdere tempo – ha detto – il comparto turistico alberghiero deve prendere le sue decisioni entro maggio altrimenti perdiamo un’intera stagione turistica. Ovviamente abbiamo immunizzato le nostre isole, poi proseguiremo per Sorrento, Amalfi, le aree maggiormente interessate ai flussi turistici, arriveremo in Cilento, cercheremo cioé di prepararci ad accogliere milioni di turisti, ad evitare che se ne vadano in Spagna o in Grecia”.

“Questa è una giornata di grande valore simbolico, Capri è un brand mondiale, Capri è l’Italia, è il turismo dell’Italia nel mondo. Parte da Capri per il mondo intero un messaggio di bellezza e serenità, un messaggio che vale per le isole della Campania ma anche per Venezia, Milano, Roma, Napoli, per la Reggia di Caserta, per Pompei e Paestum”, ha concluso.