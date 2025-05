Capri, nozze in riva al mare per Claudia Ruffo di "Un Posto al Sole"

Capri, 26 mag. (askanews) – Matrimonio in total white su una terrazza in riva al mare a Capri per Claudia Ruffo, attrice di “Un Posto al Sole”, che ha detto sì al suo compagno Rocco Pierri. La cerimonia si è svolta al tramonto, ai Bagni di Tiberio, con dietro una scogliera.

Tra gli invitati, l’attrice ed ex Miss Italia Francesca Chillemi e alcuni colleghi del cast della fortunata soap di Rai Tre, fra cui Patrizio Rispo e Ilenia Lazzarin.

La sposa, che interpreta Angela Poggi in “Un Posto al Sole”, ha festeggiato nello stesso giorno anche il suo compleanno. La coppia e gli ospiti sono arrivati in barca al tramonto alla cerimonia, tra i fumogeni azzurri, in omaggio allo scudetto appena vinto dal Napoli.

Per Claudia Ruffo è il secondo matrimonio, si era già sposata con Mario Cirino Pomicino.