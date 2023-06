Capri, Pecoraro: area marina protetta aiuta ambiente e turismo

Roma, 28 giu. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde che da ministro dell’ambiente realizzò l’area marina protetta Regno di Nettuno a Ischia e Procida rilancia in un video l’urgenza dell’amp di Capri insieme al nuovo presidente degli albergatori dell’isola Lorenzo Coppola.

“È importante che il ministro dell’ambiente sblocchi finalmente l’iter dell’area protetta che è utile per ambiente e turismo ed è importante che oltre al lavoro prezioso dei comuni e delle associazioni ambientaliste ci sia il supporto delle realtà produttive locali . Spero davvero che in pochi mesi si possa arrivare all’istituzione di quest’area attesa da troppo tempo coinvolgendo anche le importanti competenze scientifiche esistenti a Napoli e in Campania”.

Il presidente di Federalberghi dell’isola Lorenzo ha ribadito l’importanza dell’area protetta e il sostegno degli operatori economici ringraziando l’ex ministro Pecoraro Scanio per il costante impegno a favore della difesa dell’ambiente a Capri.