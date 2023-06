L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri a Capriolo, comune di meno di 10 mila abitanti situato nelle vicinanze di Brescia. Un uomo di 62 anni, Giovanbattista Brizio, era alla guida della sua motocicletta quando, prendendo una curva troppo larga ha invaso la corsia di marcia opposta. Dall’altro lato della strada arrivava un’automobile che lo ha investito.

Capriolo, incidente tra auto e moto: morto 62enne

Il drammatico sinistro è avvenuto mercoledì sera a Capriolo, sulla Strada provinciale 469. Il centauro 62enne stava percorrendo una curva a bordo della sua moto quando, allargandosi troppo, ha invaso la corsia opposta. Dal lato opposto, però, sopraggiungeva una Volskwagen Polo: l’impatto tra i due veicoli è stato inevitabile. Dopo lo scontro, sia l’automobile sia la motocicletta hanno preso fuoco.

La morte di Giovanbattista Brizio e le condizioni di salute dell’automobilista

Troppo grave lo scontro perché Giovanbattista Brizio potesse salvarsi: l’uomo è morto sul colpo. Il 42enne alla guida della Polo ha riportato solo poche ferite non gravi, così come la figlia 15enne che era seduta sul sedile del passeggero. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in ambulanza.