Capsula endoscopica: come cambia la conoscenza dell'intestino

Capsula endoscopica: come cambia la conoscenza dell'intestino

Capsula endoscopica: come cambia la conoscenza dell'intestino

Milano, 15 nov. (askanews) - Oltre cento medici hanno preso parte a San Donato Milanese alla Riunione Annuale Videocapsula Endoscopica (RAVE) promossa da Medtronic per confrontarsi su uno degli strumenti diagnostici non invasivi più importanti per studiare l'apparato digerente. "La videocapsula ...