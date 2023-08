Capuano (Conai): riciclo imballaggi riduce impatto carbonico di 9 mln tonnellate

Rimini, 24 ago. (askanews) – “Ricicliamo più di 10 milioni di materiali di imballaggio che ci consentono di risparmiare materie prime e risparmiare energia sotto varie forme, elettrica o termica” “se non avessimo a disposizione queste materie ‘seconde’ avremmo un consumo di energia quantificato in oltre 50 tera all’ora su un consumo complessivo italiano di 320, una cifra importante: riusciamo a ridurre l’impatto carbonico per oltre 9 milioni di tonnellate”. Lo ha detto il presidente del Conai Ignazio Capuano a margine del Meeting di Rimini.

“Abbiamo una percentuale di riciclo degli imballaggi superiore al 70%, quindi siamo già agli obiettivi europei del 2030, però possiamo fare di più”, ha aggiunto.