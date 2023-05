Home > Video > Cara, @caraaofficial sui social, parla dei suoi problemi sentimentali sui social Cara, @caraaofficial sui social, parla dei suoi problemi sentimentali sui social

“Non voglio che nessuno pensi che sto piangendo per lui. Sono io lo sbaglio?”. Si sfoga così sui social Cara, chiedendosi come mai tutte le sue relazioni finiscono sempre nello stesso modo: “C’è sempre qualcuno che finge di amarmi o qualcuno che non so per quale scopo sta al mio fianco”