Cara Delevigne è stata in rehab: "Se avessi continuato sarei morta"

Cara Delevigne ha parlato per la prima volta del periodo orribile che ha vissuto lo scorso settembre. E’ finita in rehab e se non avesse fatto questa scelta sarebbe morta.

Cara Delevigne è stata in rehab

Intervistata da Vogue, Cara Delevigne ha raccontato per la prima volta il calvario che ha vissuto qualche mese fa. La modella è stata in rehab e non si droga “da quattro mesi“. Le sue foto in stato confusionale dello scorso settembre hanno fatto il giro del mondo, accendendo i riflettori sul suo stato di salute. In merito a questi scatti, ha ammesso:

“Parlando di quelle foto scattate a settembre avevo liquidato la questione spiegando che non avevo dormito e non stavo bene. È straziante perché pensavo di divertirmi, ma a un certo punto ho pensato, ok, non ho un bell’aspetto. A volte si ha bisogno di un confronto con la realtà, quindi in un certo senso sono grata per quelle foto che mi hanno fatto vedere la realtà”.

Il messaggio di Cara Delevigne

Cara, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso la copertina di Vogue e ha scritto:

“Ogni singola storia è importante e questa è la mia. Siamo tutti umani. Naturalmente cadremo e commetteremo errori. Attraverseremo cose davvero difficili nella vita, ma è così che ci rialzeremo. Possiamo imparare e guarire. I tempi difficili non sono definitivi. Le circostanze difficili non devono trattenerci o definirci. C’è speranza. Abbi sempre speranza. Proprio qui, sono grata, orgogliosa e pronta per tutto ciò che verrà. Ricorda che non è mai troppo tardi per cambiare la direzione della tua storia. A chiunque là fuori stia ancora lottando, non arrenderti, non sei solo”.

Il racconto di Cara Delevigne

Nell’intervista rilascia a Vogue, Cara Delevigne ha raccontato che la prima volta che ha esagerato con l’alcool aveva soltanto 7 anni. A 15 anni soffriva già di esaurimenti nervosi e la sua adolescenza non è stata affatto semplice. Il ricovero in rehab, però, è arrivato solo alla fine del 2022, grazie all’insistenza di familiari e amici. Attualmente, la modella è ancora in cura. Ha dichiarato: