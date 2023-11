Home > Video > Cara spiega il motivo per cui non ha un lavoro Cara spiega il motivo per cui non ha un lavoro

La tiktoker @caraaofficial spiega ai suoi followers il motivo per cui non lavora. "Ho portato i curriculum in tantissimi posti'' poi spiega di non essere stata presa e così si è stancata. "Voglio stare tranquilla quindi racconto le cose con serenità" Cara racconta un aneddoto mentre era fuori con il cane che doveva fare i suoi bisogni. Bhe che dire, con lei sono assicurate le risate. Secondo voi perchè non è stata presa?