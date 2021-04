Carabiniere spara alla moglie e si uccide: Anna Maria è morta dopo 5 giorni

Carabiniere spara alla moglie con l'arma di ordinanza e poi si uccide: la donna è morta cinque giorni dopo l'aggressione.

Carabiniere spara alla moglie e poi si toglie la vita: è successo a Marino, un comune nella provincia di Roma. La donna è deceduta cinque giorni dopo l’aggressione subita, avvenuta il 16 aprile. Anna Maria era molto conosciuta in paese. I giovani alunni dell’insegnante 50enne ne piangono la scomparsa.

Dopo la notizia del tragico femminicidio avvenuto a Pove del Grappa, un altro drammatico episodio arriva dalla provincia di Roma. Un carabiniere di 57 anni ha sparato alla moglie servendosi della sua pistola di ordinanza. La donna è rimasta gravemente ferita. Il suo quadro clinico è apparso subito critico. Dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, Anna Maria non ce l’ha fatta.

La sua morte ha scosso la comunità cittadina: l’insegnante era molto conosciuta ed era responsabile di una scuola di Frattocchie.

Gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica indagano sull’accaduto. Il caso di omicidio suicidio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 aprile nell’appartamento dei Castelli Romani, dove la coppia viveva. I due erano originari di Sarno.

Il militare ha impugnato la pistola e ha sparato diversi colpi indirizzati alla moglie, ferendola gravamente. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato l’uomo al folle gesto, ma l’indagine è in corso. Il carabiniere 57enne è morto sul colpo.

I primi a chiamare i soccorsi e lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati dopo aver sentito dei colpi di pistola. I vicini hanno contattato il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono arrivati i paramedici, che hanno trovato il corpo del carabiniere già esanime. La donna, invece, era sdraiata sul pavimento in una pozza di sangue. La moglie Anna Maria era in fin di vita, ma ha combattutto per alcuni giorni con tutta la sua forza.