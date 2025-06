Carabiniere ucciso in Puglia: era il suo ultimo giorno di lavoro

Francavilla Fontana (Br), 12 giu. (askanews) – Il brigadiere capo Carlo Legrottaglie è stato ucciso all’alba a colpi di arma da fuoco nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, sulla strada verso Grottaglie. Il Carabiniere era all’ultimo giorno di lavoro prima di andare in pensione. È intervenuto con la sua pattuglia per sventare una rapina ad un distributore di carburanti, ha inseguito prima in auto poi a piedi i rapinatori che hanno fatto fuoco contro di lui uccidendolo.

I due sono stati rintracciati e fermati da polizia e carabinieri e dopo un conflitto a fuoco, uno è stato gravemente ferito ed è morto. Legrottaglie lascia la moglie e due figlie. Il cordoglio della politica e del’Arma, la premier Meloni su X ha commentato: è stata colpita tutta l’Italia, nessuna indulgenza.