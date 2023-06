Carabinieri: a Milano cerimonia con gen. Micale, 'sicurezza nostra missione'

Milano, 5 giu.(Adnkronos) – Si è celebrato a Milano il 209esimo annuale di fondazione dell’Arma dei carabinieri che, anche quest’anno, si è articolato in due giornate dense di appuntamenti. Durante tutto l’arco della giornata di ieri, domenica 4 giugno, presso la piazzetta ex-Reale, è stata realizzata una mostra con schieramento di mezzi del passato e contemporanei, nonché di uniformi storiche e attuali, esposte anche presso attività commerciali del centro città. Nella mattinata odierna, si sono poi svolte le cerimonie cardine della ricorrenza, con la deposizione, da parte del comandante del comando interregionale Pastrengo, generale di corpo d'armata Gino Micale e del comandante della legione carabinieri Lombardia, generale di divisione Andrea Taurelli Salimbeni, di una corona di alloro presso il monumento 'Al Carabiniere', sito in piazza Diaz.

Le celebrazioni sono poi proseguite all’Arco della Pace, dove ha avuto luogo la cerimonia militare durante la quale il comandante interregionale, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, del prefetto di Milano Renato Saccone, dei rappresentanti di Regione Lombardia e del Comune di Milano, delle massime cariche istituzionali, militari e religiose e di rappresentanze dell’Associazione nazionale carabinieri e dell’Associazione nazionale forestali, ha dato lettura del messaggio del presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del comandante generale.

Il comandante interregionale, ringraziando le autorità cittadine che hanno permesso all’Arma dei carabinieri di celebrare questa ricorrenza in un luogo simbolo della città, il cui nome stesso evoca la pace, ha ricordato i 466 giorni ormai trascorsi dall’inizio della guerra in Ucraina ed ha rivolto un pensiero solidale alla popolazione dell’Emilia-Romagna che soffrono ancora oggi per quanto accaduto nei loro territori. Il comandante interregionale ha poi sottolineato l’orgoglio di un rapporto privilegiato tra l’Arma dei carabinieri e gli italiani, di cui questa celebrazione è testimonianza concreta. L’impegno dell’Arma, ha sottolineato "è permettere a questa generosa comunità di vivere e prosperare in sicurezza. Questa è la nostra missione e non dobbiamo mai dimenticarlo". Sono state poi consegnate le ricompense per meriti particolari ai carabinieri che si sono distinti nella loro attività quotidiana, e premiati alcuni comandanti di stazione carabinieri più meritevoli, in riconoscimento della dedizione e della professionalità offerta al comando dei rispettivi reparti.