Carabinieri: Berlusconi, '209 anni di dedizione e indefesso servizio'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Oggi festeggiamo i 209 anni dalla nascita dell’Arma dei Carabinieri. 209 anni di dedizione, abnegazione, spirito di sacrificio, indefesso servizio volto a garantire, in Italia ed all’estero, pace e sicurezza. Rivolgo al Comandante Generale Teo Luzi ed a tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri i miei piu vivi auguri per questa importante ricorrenza, uniti a una profonda gratitudine per l’encomiabile servizio svolto in questi oltre due secoli a tutela della collettività". Così il presidente di Fi, Silvio Berlusconi.