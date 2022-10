Carabinieri, Generale Galletta in visita a Pantelleria

Palermo, 13 ott. (Adnkronos) – Il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, si è recato in visita alla Stazione di Pantelleria. L’alto Ufficiale "ha inteso rivolgere il proprio saluto ai Carabinieri delle varie articolazioni presenti sull’isola: personale della Stazione, della Motovedetta “Maronese”, i Carabinieri in servizio presso il Distaccamento dell’Aeronautica Militare e della componente forestale".

La visita "è stata anzitutto l’occasione, fortemente voluta dal Comandante Interregionale, per ringraziare i militari, in particolare quelli della locale Stazione, per i sacrifici quotidiani svolti in funzione di garantire la sicurezza ai cittadini dell’isola – fanno sapere dall?Arma – i Carabinieri, unica forza di polizia a competenza generale, hanno assicurato, giorno e notte, il rispetto delle leggi con autorevolezza, buonsenso ed umanità".

Inoltre, un particolare ringraziamento è stato rivolto ai militari per le attività svolte nella gestione dei migranti sbarcati sull’isola.

Il Generale, dopo aver visionato i lavori di rifunzionalizzazione della caserma, che hanno reso la struttura più moderna ed aderente alle esigenze dei militari, ha pranzato con il personale della Stazione, "facendo percepire la sua vicinanza ad un reparto collocato in zona disagiata, dove i sacrifici dei Carabinieri valgono ancor di più, considerando la lontananza dalle famiglie e dagli affetti più cari".