Carabinieri in ospedale per portare un sorriso ai piccoli pazienti

Carabinieri in ospedale per portare un sorriso ai piccoli pazienti

Carabinieri in ospedale per portare un sorriso ai piccoli pazienti

Carabinieri in ospedale per portare un sorriso ai piccoli pazienti: bella iniziativa in collaborazione con Anc e Nucleo Protezione Civile