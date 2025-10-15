Carabinieri morti, Procura di Verona contesta reato di strage ai Ramponi

Un'esplosione devastante a Castel D'Azzano ha provocato la tragica morte di tre carabinieri. Attualmente, le autorità stanno conducendo indagini approfondite per identificare e catturare i responsabili di questo tragico evento.

Un tragico evento ha colpito Castel D’Azzano, un comune nei pressi di Verona, martedì mattina, quando un’esplosione ha causato la morte di tre membri dell’Arma dei Carabinieri. La Procura di Verona ha avviato delle indagini, ipotizzando il reato di strage nei confronti dei tre fratelli Ramponi, accusati di essere i responsabili dell’incidente mortale.

Il giovedì successivo all’incidente, i tre fratelli – Franco, Dino e Maria Grazia Ramponi – compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari (GIP) per un interrogatorio di garanzia. In contemporanea, sarà eseguita l’autopsia sui corpi dei carabinieri deceduti, un passaggio fondamentale per chiarire le circostanze della tragica esplosione.

Dettagli sull’esplosione e le indagini

Oltre al reato di strage, la Procura sta valutando anche ulteriori accuse, tra cui la detenzione di esplosivi, il crollo e le lesioni gravissime subite da 25 persone, tra cui militari, poliziotti e vigili del fuoco. Le indagini si concentrano non solo sull’incidente in sé, ma anche sulle vicende giudiziarie passate della famiglia Ramponi, per comprendere se ci siano stati precedenti significativi di carattere sanitario o legale.

Le vittime dell’incidente

Le vittime di questa drammatica vicenda sono il brigadiere capo Valerio Daprà, di 56 anni, il carabiniere scelto Davide Bernardello, di 36 anni, e il luogotenente Marco Piffari, anch’esso di 56 anni. Si prevede che i loro funerali si svolgeranno venerdì a Padova, in un momento di intensa commozione per le forze dell’ordine e per la comunità locale.

Funerali e omaggio alle vittime

La cerimonia funebre si terrà nella basilica di Santa Giustina, situata in Prato della Valle. È prevista una camera ardente al comando della Legione Veneto dei carabinieri, dove familiari, amici e colleghi potranno rendere omaggio ai tre uomini che hanno perso la vita in servizio. Questo evento di commemorazione rappresenta un momento di unità e sostegno per tutti coloro che hanno conosciuto e lavorato con le vittime, nonché per la comunità di Padova.

Il dolore per la perdita di queste tre vite preziose si unisce alla determinazione delle autorità nel far luce sulle cause di questa esplosione. La risposta della comunità e delle istituzioni è segnata da un forte senso di solidarietà e rispetto per il sacrificio compiuto dai carabinieri nel loro dovere.

Implicazioni legali e future azioni

Le indagini non si limitano solo a determinare la responsabilità diretta dei fratelli Ramponi, ma si estendono anche a comprendere eventuali negligenze o mancanze nella gestione della sicurezza che hanno potuto portare a questa tragedia. È fondamentale che venga fatta piena luce su quanto accaduto, affinché simili eventi non si ripetano in futuro.

In questo contesto, il ruolo della Procura della Repubblica di Verona è cruciale. Sarà necessario un lavoro approfondito per raccogliere tutte le prove e i testimoni, garantendo che giustizia venga fatta in memoria dei carabinieri deceduti. La comunità attende risposte e certezze, mentre il lutto per la perdita di questi uomini si fa sentire in ogni angolo di Padova e oltre.