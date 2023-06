Carabinieri: Siracusano (Fi), 'da 209 anni al servizio dei cittadini e del Paese'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “Buon compleanno all’Arma dei Carabinieri, da 209 anni al servizio dei cittadini e del Paese. Grazie alle donne e agli uomini per il loro costante lavoro e per l’abnegazione con la quale onorano quotidianamente la divisa che indossano. È stato per ...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Buon compleanno all’Arma dei Carabinieri, da 209 anni al servizio dei cittadini e del Paese. Grazie alle donne e agli uomini per il loro costante lavoro e per l’abnegazione con la quale onorano quotidianamente la divisa che indossano. È stato per me un onore celebrare questa ricorrenza a Messina, la mia città natale, insieme al comandante Interregionale Carabinieri ‘Culqualber’ – che coordina i Comandi della Sicilia e della Calabria – e vicecomandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Riccardo Galletta. L’Arma dei Carabinieri è un’eccellenza dell’Italia, un motivo di orgoglio per tutti noi, e merita sempre la nostra gratitudine, la nostra attenzione e il nostro sostegno”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.