Caraffa del Bianco in zona rossa fino al 31 agosto: “Crescita esponenziale dei contagi”

Caraffa del Bianco e Sant'Agata sono entrati in zona rossa: nei due comuni calabresi è stata rilevata una crescita esponenziale dei contagi.

Il governatore della Calabria Nino Spirlì ha firmato un’ordinanza che introduce la zona rossa nel comune di Caraffa del Bianco: anche la vicina Sant’Agata del Bianco è stata raggiunta da un analogo provvedimento.

Caraffa del Bianco zona rossa

I due piccoli centri sono confinanti e attualmente in lockdown per la presenza di troppi casi positivi.

A far scattare la fascia più restrittiva sono stati infatti i dati di contagio rilevati dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

A Caraffa del Bianco, si legge nell’ordinanza pubblicata sul sito della Regione, “si rileva una crescita esponenziale dei contagi Covid-19 tra la popolazione residente, con 19 casi confermati attivi su una popolazione di circa 478 abitanti. Più del 63% sono stati registrati nelle ultime 24 ore“.

La zona rossa resterà in vigore in paese dal 22 al 31 agosto 2021, periodo in cui i cittadini potranno uscire di casa solo per comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità.

Caraffa del Bianco zona rossa: “Regione a rischio moderato”

Nell’ordinanza regionale si rileva inoltre che i dati di monitoraggio dell’ultima settimana classificano la regione Calabria ad un livello di rischio moderato, con un’incidenza per 100.000 abitanti pari a 81,4 (raddoppiata negli ultimi 14 giorni) con trend in ulteriore ascesa.