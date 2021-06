Carbis Bay, Johnson: “vedere Biden, una boccata d’aria fresca”

Roma, 11 giu. (askanews) – Sulla spiaggia di Carbis Bay in Cornovaglia, Boris Johnson si fa riprendere per esaltare l’incontro avuto con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla vigilia del G7 come “una boccata d’aria fresca”, riferimento evidente alla precedente amministrazione Trump.

Il premier britannico tocca anche il tema dell’Irlanda del Nord, al centro delle preoccupazioni di Biden (un cattolico statunitense con eccellenti legami con Dublino).

L’accordo per l’uscita di Londra dall’Unione Europea ha statuito un confine ‘poroso’ per le merci fra Eire e Ulster: di fatto la barriera doganale comincia nel mare d’Irlanda. Questo ha provocato forti proteste della comunità unionista di Belfast, che teme un progressivo abbandono da parte di Londra. Ma per Johnson “l’Irlanda del Nord è un posto fantastico”, bisogna solo sfruttarne il potenziale e “trovare l’equilibrio giusto con i nuovi accordi che abbiamo”.