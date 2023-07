Carburante, prezzi di benzina e gasolio in calo oggi in Italia

Carburante, prezzi di benzina e gasolio in calo oggi in Italia

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Prezzi del carburante ancora in calo oggi in Italia. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all&...