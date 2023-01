Carburanti: Alfieri (Pd), 'in Parlamento ci batteremo per riduzione prez...

(Adnkronos) – “Il Governo e la destra hanno promesso in campagna elettorale che avrebbero diminuito le tasse e le accise sui carburanti. Così non è stato. Ora in Parlamento, sul decreto predisposto dal Governo, il Pd si batterà per la diminuzione del prezzo della benzina, come abbiamo già fatto, per aiutare famiglie e imprese”. Lo afferma Alessandro Alfieri, vicecapogruppo del Pd al Senato.