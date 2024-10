Carburanti: Borghi (Iv), 'Meloni aveva promesso abolizione accise, ora aumenta diesel'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Lei al distributore, lui alla lavagnetta. Entrambi, in campagna elettorale, avevano garantito l’abolizione delle accise. Ora, invece, il governo non solo non le ha eliminate, ma annuncia un aumento sul diesel. In modello raschiamento del barile, su cui verr&agr...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Lei al distributore, lui alla lavagnetta. Entrambi, in campagna elettorale, avevano garantito l’abolizione delle accise. Ora, invece, il governo non solo non le ha eliminate, ma annuncia un aumento sul diesel. In modello raschiamento del barile, su cui verrà costruita la prossima legge di bilancio. Un altro esempio di come le promesse elettorali con il populismo si dissolvono una volta al potere (a proposito, quando esattamente sarebbe stata abolita la legge Fornero, caro Salvini? Quanti consigli dei ministri hai già fatto senza abolirla?)". Lo scrive sui suoi social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.