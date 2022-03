Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Per l’anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito".

E' una delle misure contenuta nella bozza del decreto taglia prezzi sul tavolo della cabina di regia in corso a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza.