Carburanti: Brachetti Peretti (IP), 'su accise panico immotivato, ora prezzi tornati giù'

Roma, 9 mar. – (Adnkronos) – “Credo che sulla vicenda che ha portato al dl carburanti ci sia stato un grande malinteso, il reinserimento dell’accisa ha portato a un panico momentaneo, a una bolla che dopo qualche settimana è esplosa: oggi i prezzi non solo sono scesi, ma sono più bassi rispetto a un anno fa". Lo sottolinea all'Adnkronos Ugo Brachetti Peretti, presidente di IP, aggiungendo che "con la scelta del decreto si sono creati malumori, dando l’impressione che ci fosse una malafede di compagnie e gestori".

"Noi ovviamente cerchiamo sempre di dare ai clienti il miglior servizio possibile e siamo stati attenti a verificare che non ci fossero picchi in salita, ma in questo caso – ricorda – come sempre è il mercato globale dei prodotti petroliferi a decidere gli andamenti dei prezzi. E alla fine tutto si è ridimensionato, e il mercato ha consentito un calo dei listini".

Difficile invece attendersi nuovi forti cali a breve, comunque, visto che – continua Brachetti Peretti – "la guerra in Ucraina ha stravolto il mercato, e – pur auspicando che il conflitto finisca presto – credo che ci sarà un'onda lunga, visto che una delle parti in causa è un grosso produttore energetico". "Anche dopo la fine del conflitto – continua il presidente di IP – non credo che ci saranno grandi cambiamenti, rimarranno in piedi sanzioni e altri provvedimenti che toccheranno il mercato. Comunque, in questo momento non ci sono effetti particolari sui mercati nonostante le sanzioni: mi aspettavo, dopo l’embargo del 5 febbraio sui prodotti petroliferi russi, una fiammata in salita, ma non è successo". "E questo – conclude – è un bene, perché vuol dire che i mercati vedono una situazione stabilizzata”.