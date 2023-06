Carburanti, calma sui prezzi della benzina: i listini di oggi

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Secondo calo consecutivo, oggi, per le quotazioni dei prodotti raffinati, secondo giorno di quiete per i prezzi dei carburanti alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico e...

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Secondo calo consecutivo, oggi, per le quotazioni dei prodotti raffinati, secondo giorno di quiete per i prezzi dei carburanti alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,826 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,829, pompe bianche 1,819), diesel a 1,666 euro/litro (invariato, compagnie 1,671, pompe bianche 1,655). Benzina servito a 1,963 euro/litro (+1, compagnie 2,005, pompe bianche 1,880), diesel a 1,807 euro/litro (+1, compagnie 1,850, pompe bianche 1,719). Gpl servito a 0,745 euro/litro (invariato, compagnie 0,757, pompe bianche 0,730), metano servito a 1,546 euro/kg (-3, compagnie 1,557, pompe bianche 1,537), Gnl 1,412 euro/kg (+4, compagnie 1,402 euro/kg, pompe bianche 1,419 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,896 euro/litro (servito 2,148), gasolio self service 1,749 euro/litro (servito 2,014), Gpl 0,854 euro/litro, metano 1,650 euro/kg, Gnl 1,378 euro/kg.