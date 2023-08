Carburanti: Faraone (Iv), 'speculatori? Urso si guardi allo specchio'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Se la matematica non è un’opinione, i prezzi della nostra benzina e del nostro diesel alla pompa sono i più alti d’Europa perché le tasse sono troppo elevate in Italia". Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-It...

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – "Se la matematica non è un’opinione, i prezzi della nostra benzina e del nostro diesel alla pompa sono i più alti d’Europa perché le tasse sono troppo elevate in Italia". Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva.

"Tra Iva al 22% e accise, la componente fiscale dei carburanti, in Italia, rappresenta il 56,6% del prezzo della benzina verde e il 51,8% del diesel – spiega ancora -. La più alta in Europa per quanto riguarda il gasolio, la seconda per la super. Mentre i prezzi industriali, prima delle tasse, sono inferiori rispettivamente di 2,3 e 4,5 centesimi al litro rispetto alla media europea". "Di fronte a questi dati così incontrovertibili, la ricerca da parte del ministro Urso degli speculatori è a dir poco comica. Prima ha criminalizzato i benzinai e gli ha messo i cartelli col prezzo medio, poi i raffinatori, perché avrebbero applicato margini eccessivi. Dopo i due pali presi in pieno volto, al ministro Urso, detto Zenigata, suggerirei semplicemente di guardarsi allo specchio, avrebbe definitivamente risolto il caso e trovato lo speculatore", conclude Faraone.