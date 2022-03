Carburanti: Fi riunisce vertici, da Governo subito taglio di accise di 15 centesimi

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "L’aumento da record del prezzo dei carburanti mette a rischio interi settori produttivi e si sta rapidamente traducendo in un generale rialzo dei prezzi al consumo. Era dunque necessario un intervento rapido ed efficace per fare scudo ai cittadini, come, peraltro, stanno facendo altri Paesi europeo.

La strada più rapida e’ quella del taglio delle accise, che è nell’immediata disponibilità del Governo ed è finanziabile con l’extragettito Iva. Forza Italia chiede dunque un taglio -sin da subito- delle accise che sia di almeno 15 centesimi al litro". È quanto si legge in una nota diffusa al termine di una riunione convocata dal coordinatore nazionale Antonio Tajani, i capigruppo Annamaria Bernini e Paolo Barelli con i ministri Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, il viceministro Gilberto Pichetto e i responsabili dei settori interessati, in vista del Consiglio dei ministri che interverrà sul prezzo dei carburanti.

"È inoltre necessario -prosegue il comunicato- mettere in campo misure rivolte ai settori più esposti come, per esempio, quello dell’autotrasporto. Vigileremo che al calo del prezzo del petrolio corrisponda rapidamente un calo del prezzo alla pompa, che non vi siano furbizie o speculazioni sulla pelle dei cittadini. Un auspicabile intervento per il taglio dell’Iva deve essere realizzato in accordo con l’Unione europea alla quale chiediamo un tetto comune e regole condivise, nell’ambito di una nuova strategia strutturale".