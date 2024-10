Carburanti: Fratoianni, 'invece di tassare extra profitti, vanno a colpire i soliti'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "'Abbassare le tasse per tutti….noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite'. Ve li ricordate questi video dell’attuale presidente del consiglio Meloni , vero ? Ebbene, non hanno fatto niente di tutto questo. Ma secondo le ind...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "'Abbassare le tasse per tutti….noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite'. Ve li ricordate questi video dell’attuale presidente del consiglio Meloni , vero ? Ebbene, non hanno fatto niente di tutto questo. Ma secondo le indiscrezioni si preparano pure a mettere una nuova accisa sul diesel per recuperare 3 miliardi di euro". Così Nicola Fratoianni di Avs in un video pubblicato sui social.

"Li potevano prendere da tutte le parti a cominciare dagli extraprofitti giganteschi – prosegue il leader di SI – sviluppati dalle compagnie energetiche o dall’industria farmaceutica o dall’industria delle armi o dalle banche. E invece no, fanno una nuova tassa ma come sempre la tassa sbagliata. Non inventano mai una tassa su chi ha guadagnato troppo invece li prenderanno da te che tutte le mattine sei obbligato a fare il pieno perché non hai alternative, perché devi andare a lavorare e non c’è il trasporto pubblico".

"E li prenderanno da te che quando andrai a fare la spesa troverai i prezzi schizzati perché il costo del trasporto pubblico è aumentato anche per chi porta quei prodotti al supermercato. Altro che destra sociale, siete e sarete sempre – conclude Fratoianni – gli amici delle elites, gli amici dei potenti".