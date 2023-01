Carburanti, Giorgetti: Governo si riserva intervento sulle accise

Roma, 12 gen. (askanews) – “Come già evidenziato il governo non ha ritenuto opportuno riproporre le misure di riduzione delle accise, ma anche con il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2023, ha introdotto specifiche disposizioni volte a contrastare fenomeni di speculazione non soltanto nel settore del carburante, lo ribadisco, ma anche sui prodotti di largo consumo”. Lo ha riferito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo

al question time al Senato.

“Il governo si riserva di adottare le misure di riduzione delle accise, in funzione di una norma che, come avrete modo di vedere nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2023, consentirà un’azione in tal senso in relazione all’aumento verificato del prezzo dei carburanti”, ha precisato Giorgetti.