Carburanti, i prezzi di benzina e diesel oggi 31 agosto 2023 in Italia

Carburanti, i prezzi di benzina e diesel oggi 31 agosto 2023 in Italia

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Ancora in lieve aumento, dopo i rialzi di ieri sui listini, le medie nazionali dei prezzi di benzina e diesel praticati alla pompa. Sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi è scesa oggi 31 agosto la quiete, dopo due ribassi consecutivi ...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – Ancora in lieve aumento, dopo i rialzi di ieri sui listini, le medie nazionali dei prezzi di benzina e diesel praticati alla pompa. Sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi è scesa oggi 31 agosto la quiete, dopo due ribassi consecutivi delle quotazioni dei prodotti raffinati. Particolarmente rilevante lo scivolone del gasolio, la cui quotazione è tornata al livello di Ferragosto: lecito dunque aspettarsi dei ribassi già da domani.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,955 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,960, pompe bianche 1,945), diesel self service a 1,859 euro/litro (+3, compagnie 1,863, pompe bianche 1,850). Benzina servito a 2,089 euro/litro (+2, compagnie 2,132, pompe bianche 2,006), diesel servito a 1,995 euro/litro (+3, compagnie 2,037, pompe bianche 1,911). Gpl servito a 0,701 euro/litro (invariato, compagnie 0,711, pompe bianche 0,689), metano servito a 1,396 euro/kg (invariato, compagnie 1,402, pompe bianche 1,392), Gnl 1,211 euro/kg (invariato, compagnie 1,216 euro/kg, pompe bianche 1,207 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,025 euro/litro (servito 2,276), gasolio self service 1,941 euro/litro (servito 2,200), Gpl 0,844 euro/litro, metano 1,526 euro/kg, Gnl 1,216 euro/kg.