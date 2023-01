Carburanti: in Cdm spunta ipotesi norma su trasparenza prezzi alla pompa

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Spunta l'ipotesi di una norma sulla trasparenza dei prezzi ai distributori, una misura a vantaggio dei consumatori per tenere a bada i prezzi dei carburanti. Se ne sta discutendo, a quanto si apprende, nel Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi, dove -riferi...

Roma, 10 gen.

(Adnkronos) – Spunta l'ipotesi di una norma sulla trasparenza dei prezzi ai distributori, una misura a vantaggio dei consumatori per tenere a bada i prezzi dei carburanti. Se ne sta discutendo, a quanto si apprende, nel Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi, dove -riferiscono fonti presenti alla riunione- continuano a essere esclusi interventi sulle accise, al momento non ipotizzabili. La misura, se verrà approvata, confluirà in un dl sul tavolo del Cdm, ad esempio quello sul payback sui dispositivi medici.

L'obiettivo è quello di una maggiore trasparenza sulle dinamiche dei prezzi, a vantaggio dei consumatori.